Cem Bölükbaşı'dan talihsiz yarış

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.



Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı. Cem, 21. sırada başladığı mücadelede art arda yaşanan kazalar ve güvenlik aracı periyotları sonrası 11'inciliğe kadar tırmandı.



Fakat Cem, son turda Ralph Boschung (Campos takımı) ile Calan Williams (Trident) arasındaki temasın ardından meydana gelen zincirleme kazada yarış dışı kaldı.



Sprint yarışında Danimarkalı Frederik Vesti (ART) birinci, Hint Jehan Daruvala (Prema) ikinci, Yeni Zelandalı Liam Lawson (Carlin) ise üçüncü sırayı aldı.



Azerbaycan'daki ana yarış, 12 Haziran Pazar günü TSİ 10.05'te başlayacak.





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