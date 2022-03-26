Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdi!

Formula 2, yönetimi Suudi Arabistan GP'si antrenman turlarında kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışamayacağını açıkladı.



Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi." denildi.



Charouz Racing adına yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışını da 15. sırada bitirmişti.





İLGİLİ VİDEO