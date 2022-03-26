Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdi!

Formula 'de yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'sinde yer alamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdi!
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26 Mart 2022 12:51
Formula 2, yönetimi Suudi Arabistan GP'si antrenman turlarında kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışamayacağını açıkladı.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi." denildi.

Charouz Racing adına yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışını da 15. sırada bitirmişti.

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