Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak

Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda podyum mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak
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22 Ağustos 2024 17:20
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika'daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.

 

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