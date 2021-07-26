Cem Bölükbaşı: '6 yarışın 3'ünde podyuma çıktım'

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, İtalya'da 5. ayağı düzenlenen Euroformula Open serisinin ilk yarışını 3. sırada tamamladığını ve katıldığı 6 yarışın 3'ünde kürsüye çıktığını belirterek, bundan sonra da zaferlerine devam etmek istediğini kaydetti.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı, hafta sonu İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenen Euroformula Open serisinin 5. ayağında başarılı yarışlara imza attı.



Cem, 3 yarıştan oluşan hafta sonunda ilk yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkıp üçüncülük kupasını kaldırdı.



Cem Bölükbaşı, serinin ikinci yarışını 4. bitirirken, son yarışı yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle tamamlayamadı.



Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Macaristan Hungaroring ve İtalya Imola yarışları sonrasında toplam 73 puanla Euroformula Open'ın pilotlar sıralamasında 8. sırada yer alarak adını en başarılı 10 yarışçı arasına yazdırdı.



Cem Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "Macaristan'daki tarihi zafer sonrasında İtalya'da güzel bir yarış deneyimi yaşadım. Şu ana kadar katıldığım 6 yarışın 3'ünde podyuma çıktım, çok mutluyum. Bundan sonra da yarışlara ve zaferlerime devam etmek istiyorum. Yanımda olan tüm destekçilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



