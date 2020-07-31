Celustka'nın yeni adresi belli oldu

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Ondrej Celustka'nın yeni adresi, ülkesinde Sparta Prag oldu. 31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor'da da forma giymişti.



Spartra Prag tarafından "3" numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.



Çek stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.



