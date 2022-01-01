Celustka: "Güzel bir maç izleyebiliriz"

Bodrumspor forması giyen Ondrej Celustka, Çekya - Türkiye karşılaşması öncesi konuştu.

Celustka: 'Güzel bir maç izleyebiliriz'
Bodrumspor forması giyen Ondrej Celustka, EURO2024'teki Çekya - Türkiye karşılaşması öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Celustka, "Türkiye'nin tüm maç boyunca savunma yapmasını beklemiyorum. Bu onlara göre değil. Turu geçmeyi garantilemiş olsalar bile taraftarlar bundan hoşlanmayacaktır. Türkiye hızlı kontra ataklar ve orta mesafeden şutlarla tehlikeli olacaktır. Çekya için zor olacak ama öne geçip oyunu domine edebilirlerse istediklerini alabilirler." dedi.

Celustka, ayrıca, "Türkiye'nin topla oynamayı seven ve hücumda yeteneklerini göstermek isteyecek çok sayıda yetenekli futbolcusu var. Çekya'nın öne geçmeye ihtiyacı var. Güzel bir maç izleyebiliriz." sözlerini sarf etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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