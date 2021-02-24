Celtic'te Neil Lennon dönemi sona eriyor

Celtic'te kötü gidişin faturası teknik direktör Neil Lennon'a kesiliyor ve yerine sezon sonuna kadar John Kennedy getiriliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Celtic'te Neil Lennon dönemi sona eriyor
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24 Şubat 2021 04:02
Celtic teknik direktörü Neil Lennon'un Rangers hegamonyasıyla geçen sedzon sona ermeden görevine son verileceği iddia ediliyor.

Rangers'ın ligi domine ettiği sezonda zirveyi adeta unutan Celtic'te fatura teknik direktör Neil Lennon'a kesiliyor. İskoç basını, 49 yaşındaki teknik direktör Neil Lennon'un görevine kısa süre içinde son verileceğini belirtirken yerine yardımcısı John Kennedy'nin getirileceğini belirtiyor.

Brendan Rodgers'ın ayrılığı sonrasında Celtic'in başında 2. dönemini yaşayan Lennon, yeşil beyazlı ekibin teknik direktörlüğü döneminde toplam 4 şampiyonluk yaşamıştı.

30 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde Rangers 82 puanla namağlup liderliğini sürdürürken Celtic ise 18 puan gerisinde 64 puanla ikinci sırada bulunuyor.



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