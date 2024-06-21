Boston Celtics'in, Derrick White'a sezon başına 31,75 milyon dolar ödeyebileceği yüklü bir sözleşme uzatması teklifi sunmaya hazırlandığı bildirildi.



The Athletic'ten John Hollinger, White'ın kontratını bazı bonuslar da dahil olmak üzere dört yıllığı 127 milyon dolara uzatma hakkına sahip olduğunu belirtti.



Celtics için vazgeçilmez bir oyuncu olan White, takımın şampiyon olarak tamamladığı 2023-24 sezonunda ekibe önemli katkılarda bulunmuş, sezonu 15,2 sayı, 4,2 ribaund ve 5,2 asist ortalamalarıyla kapatmıştı.





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