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Celtics ve Raptors'dan, Harden için "nezaket görüşmeleri"

Boston Celtics ve Toronto Raptors'ın, James Harden hakkında bilgi almak için Houston Rockets ile "nezaket görüşmeleri" yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics ve Toronto Raptors'ın, James Harden hakkında bilgi almak için Houston Rockets ile "nezaket görüşmeleri" yaptığı bildirildi.

Harden'ın Rockets tarafından takas edilme isteği ölü sezon sırasında gerçekleşmemiş olsa da, sezon başladığından ötürü halen gerçekleşebilir.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Celtics ve Raptors ekipleri, Rockets'a olası Harden takasıyla ilgili "nezaket görüşmeleri" yapan Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Miami Heat takımları arasına katıldılar.

Harden bu sezon 37.0 sayı, 5.3 ribaund ve 11.0 asist ortalamaları ile oynuyor.


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