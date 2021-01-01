Celtics ve 76ers, Simmons-Brown takasını görüştü!

Boston Celtics, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Philadelphia 76ers ile Ben Simmons için, Jaylen Brown'ın da dahil edildiği takas görüşmeleri yaptı.



Simmons, geçtiğimiz ay 76ers'a zihinsel olarak henüz oynamaya hazır olmadığını söylemeden önce, antrenman kampı ve hazırlık maçları dönemi boyunca takımdan uzak kalmıştı. Avustralyalı oyuncunun sezonda ilk maçını ne zaman oynayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Charania'ya göre Celtics ve 76ers arasındaki görüşmeler bu noktaya kadar bir ilerleme kaydetmemiş olsa da, Brown'ın herhangi bir muhtemel anlaşmaya dahil edilmesi gerekecek.



Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, daha önce Simmons'ı takas etmek için acele etmeyeceğini ve karşılığında "fark yaratacak" bir oyuncu almak istediğini söylemişti.



Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk All-Star seçilmiş olan Brown, hamstring sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta parkelerden uzak kalacak olmasına rağmen, sekiz maçta 25.6 sayı, 6.1 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



