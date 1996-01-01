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Celtics'ten, Damon Stoudemire hamlesi!

Boston Celtics'in, eski NBA oyuncusu ve Pacific Athletics Üniversitesi başantrenörü Damon Stoudamire'ı, yeni yardımcı koç olarak Ime Udoka'nın kadrosuna işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, eski NBA oyuncusu ve Pacific Athletics Üniversitesi başantrenörü Damon Stoudamire'ı, yeni yardımcı koç olarak Ime Udoka'nın kadrosuna işe aldığı bildirildi.

Stoudamire, 2016'dan beri Pacific'te başantrenörlük görevi yapıyordu.

Stadium'dan Jeff Goodman, 47 yaşındaki koçun Portland'da birlikte büyüdüğü Udoka ile aralarının oldukça iyi olduğunu kaydetti.

Stoudamire, Pacific'te geçirdiği beş sezonda 71-77'lik bir derece yakalamıştı ve en iyi sezonu, ekibin 23-10'luk bir dereceyle konferansta üçüncü sıraya yükseldiği ve bu sayede Batı Konferansı'nda Yılın Koçu ödülünü kazandığı, 2019-20 sezonuydu.

1996 yılında NBA'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan Stoudamire, ligde 13 sezon forma giymişti.


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