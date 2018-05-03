Celtics taraftarı "Simmons çaylak değil" dedi, Mitchell güldü

😂😂😂😂



— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 1, 2018

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Philadelphia 76ers forveti Ben Simmons, dün gece Boston Celtics taraftarlarının kendisi için yaptığı "Çaylak değil" tezahüratını "Umursamadığını" söyledi.2016 NBA Draftında 1. sıradan seçilmiş olan ve ilk sezonunda ayağı kırılmış olduğu için hiç forma giymeyen Simmons, dün gece bir pozisyonda serbest atış kullanacakken Boston taraftarları kendisine "Çaylak değil" şeklinde tezahürat yaptı.Yılın Çaylağı ödülünün bir diğer adayı olan Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, Twitter hesabından bu duruma gülerek tepki verdi:Simmons şu şekilde konuştu:Simmons'ın yanısıra, bir başka çaylak olan Celtics forveti Jayson Tatum da bir pozisyonda aynı şekilde serbest atış kullanacakken, taraftarlar kendisine "O bir çaylak" şeklinde tezahürat yapmıştı.Tatum, kendisi gibi bir başka çaylak bir oyuncuya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda ise,yanıtını verdi.Simmons'ın çaylak olmaması üzerine yapılan eleştiriler, kendisi gibi Yılın Çaylağı ödülüne çok yakın olan Mitchell'la aralarında bir sene bulunmasından ve bir NBA takımının benchinde o süre içerisinde oynamasa bile, ligin havasını soluması ve hücum şemalarını öğrenmesi gibi tecrübeleri edinmiş olmasından dolayı ortaya çıkmıştı. Mitchell'ın, daha tecrübesiz olmasına rağmen Batı Konferansında bir takımın en skoreri olarak kendilerini playofflara taşımayı başarmasından ötürü, bu ödülü hakettiğini düşünen oldukça fazla kişi bulunuyor.