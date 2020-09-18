Celtics soyunma odasında kavga!: "Saçma sapan iş yapıyorsunuz!"

ESPN'den Malika Andrews'a göre, Boston Celtics guardı Marcus Smart'ın Miami Heat'e karşı oynanan Doğu Finali serisi 2. maçında 106-101 yenilmesinin ardından, soyunma odasında takım arkadaşlarına bağırdığı bildirildi.



Art arda ikinci kez, ikinci yarıda açtıkları farkı kaybederek mağlup olan Celtics, şimdi seride 2-0 geride.



Smart'ın soyunma odasından çıkarken "Hepiniz saçma sapan iş yapıyorsunuz," diye bağırdığı kaydedildi. Maçtan sonra diğer takım arkadaşlarının da bağırdığı belirtildi.



Smart, maçtan sonra muhabirlerle konuşmadı.



Koç Brad Stevens, Kemba Walker ve Jayson Tatum, durumun gözüktüğü kadar büyük olmadığını belirtip, mağlubiyetten dolayı gelen üzüntüye bağladılar.



"BU TAKIMA KARŞI, BUNLARI YAPAMAYIZ"



Celtics forveti Jaylen Brown, şu açıklamalarda bulundu:



"Gerçekten sadece, bir sürü duygunun bir araya gelmesinden ötürüydü. Kazanabileceğimizi düşünüyorduk, kazanmalıydık da, ama kazanamadık. Duygu yoğunluğundan ötürü böyle oldu, o kadar."



"Sağlam olmalı, çalıştıklarımızı ortaya koymalı ve bir arada kalmalıyız. Yeteneklerimiz ve oyun planımız konusunda kendimize güveniyoruz. Lakin yapabileceğimizi bildiğimiz ölçüde bunu yapmadık. İki maçta da, oyunun sonlarına doğru yetersiz kaldık ve şimdi 3. maçı dört gözle bekliyoruz. Kazanmanın bir yolunu bulmalıyız."



"48 dakika boyunca odaklı bir şekilde kalamadık ve oyun planını uygulamadık. Belki yüzde 75'inde gerçekten iyi oynayabildik. Her zaman bir çeyrekte veya bir bölümde, talihsiz şeylerin üst üste geldiği anlar oluyor ve bu takıma karşı, bunların olmaması lazım. Buna engel olabilirsek, kazanırız."



"BİZİ ALT ETTİLER, DAHA İYİ OYNADILAR..."



Celtics üçüncü çeyrekte, Heat'e karşı 17-37 fark yemişti.



Walker, Celtics'in üçüncü çeyrekte alt edildiğini belirtti:



"Bizi alt ettiler. Daha iyi oynadılar. Bizim adımıza, bu gerçekten kabul edilemez. Bizim için gerçekten kötü bir çeyrekti. Kendimizi ayağa kaldırmak ve öne geçmek için yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmedik. Bence biraz gevşedik ve adamlar da bundan faydalandılar. Sert oynadılar. Bizden çok daha sert oynadılar. Galibiyeti cidden istediler."



