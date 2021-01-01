Celtics pivotu Williams, süresiz kadro dışı!

Boston Celtics koçu Brad Stevens, pivot Robert Williams'ın ayak parmağından sakatlandığını ve süresiz olarak kadro dışı kalacağını söyledi.



Celtics play-in turnuvasından kaçınmayı umduğu için, Stevens, Williams için bir geri dönüş tarihi belirlemedi:



"Uzmanlarla görüşerek, en iyi tedavi yöntemini bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta ne zaman müsait olacağını bilmiyorum."



Stevens, Williams'ın sakatlığıyla ilgili durumu şöyle açıkladı:



"Başparmağındaki ana eklem burkuldu. Şimdiye kadar bunu yaşayan varsa bilir, tam bir baş belasıdır ve başa çıkması zor bir şeydir."



Luke Kornet ve Tacko Fall'un, Williams'ın yokluğunda dakikaları paylaşacakları tahmin ediliyor.



