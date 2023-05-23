Boston Celtics oyuncularının, eski koçları Ime Udoka'nın ayrılışını "halen aşamadığı" ve görevden alınmasının "gereksizce aşırı bir tepki" olduğuna inandıkları bildirildi.



Playofflardan elenmenin eşiğinde yer alan Celtics tarafında, ekibin Udoka ile yollarını ayırmış olmasına dair bazı sorunlar halen su yüzüne çıkmayı sürdürüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA Countdown programında Mike Greenberg ile birlikte Boston'ın Miami Heat'e karşı neden bu denli sıkıntı çektiğine dair birkaç faktörü tartışırken, Celtics oyuncularının Udoka'nın başantrenörlük görevinden alınmasını henüz sindiremediklerini açıkladı:



"Bu takım ve bu soyunma odasındaki oyuncular, Ime Udoka'nın başantrenörlük görevinden alınmasını halen aşabilmiş değil. Bu oyuncular, takımın bunu yapma gerekçesini asla kabul etmediler ve bunun gereksizce aşırı bir tepki olduğunu düşündüler. Takım dışında da bunun aşırı tepki olduğunu düşünen pek çok insan var. Bu bir insan kaynakları meselesiydi. Bu ekibin, bu konuda aradığı cevapları asla bulamadığını düşünüyorum."



Geçen yıl akıl hocalığı yaptığı oyuncularından oluşan ekibini NBA Finallerine taşıyan Udoka, önceki yaz döneminde bir takım görevlisiyle uygunsuz ilişkisi nedeniyle ekip tarafından 1 senelik uzaklaştırma cezası almıştı. Şubat ayı ortasında ise takım Udoka'yı serbest bırakmış ve 34 yaşındaki yardımcı koç Joe Mazzulla'yı başantrenör olarak terfi ettirmişti.



Mazzulla yönetiminde Celtics, bu 2022-23 sezonunda tüm NBA'de en iyi ikinci dereceyi yakalamış olsa da, Jayson Tatum - Jaylen Brown ikilisinin başrol oynadığı ekip istikrarsız performanslarıyla taraftarlarını kızdırmış ve eleştiri oklarının birçoğu genç başantrenöre doğrultulmuştu.



"PİŞMANLIK ANLARI OLDU"



Wojnarowski, Celtics oyuncularının Udoka'nın görevden alınmasını hazmedememiş olmalarının, Mazzulla'yı koçları olarak kabul etmedikleri anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi:



"Bu, Joe Mazzulla'yı başantrenör olarak kabul etmedikleri anlamına gelmiyor, ancak bu takım, Ime Udoka'ya gerçekten inanan ve onunla güçlü bir bağı olan bir takımdı. Bence bu sezon bu konuda pişman oldukları birkaç an vardı, ilk olarak Brooklyn Nets'in Udoka'yı işe almak üzere olduğu dönem, ve ardından Rockets'ın bunu başardığı gün."



Bir önceki Konferans yarı finallerinde Philadelphia 76ers'a karşı yedi maçlık bir savaşta galip geldikten sonra şimdi elenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Celtics, Heat ekibine karşı beklenmedik kötü performansıyla tüm ligi şok etmiş durumda.



