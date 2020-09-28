Celtics koçu Stevens: "Miami Heat, Doğu'nun en iyi takımı!"

Boston Celtics oyuncuları Jayson Tatum ve Marcus Smart ve koç Brad Stevens, dün gece Miami Heat tarafından Doğu Konferansı Finalleri serisi 6. maçında 125-113'lük bir skorla elendikten sonra konuştular.



Bu sezon Celtics, dört yıl içinde üçüncü kez Doğu Konferansı finallerine ulaşmıştı. Şimdi, Walt Disney World Resort'ta NBA'in bubble'ı yolculuğuyla ilgili bariz bir fark olsa da, kendilerini tamamen aynı sonuçla karşı karşıya buldular.



Heat'in dün akşam 6. maçta Celtics 125-113'ü yenmesinin ardından, Celtics'in sezonu sona erdi.



Smart, şu açıklamaları yaptı:



"Daha agresiflerdi. İstediklerini yapıyorlardı... maalesef bununla mücadele etmedik. Olması gereken şekilde yanıt vermedik. Bu, bunun bir parçası. Gerçekten iyi bir takımla oynadık. Bu adamlara şapka çıkarmak gerekir. Çizim tahtasına geri dönüp neyin düzeltilmesi gerektiğini görmeli ve gelecek yıl hazır olarak geri gelmeliyiz."



Smart ayrıca, bu serinin nasıl geliştiğine dair en çok ne konuda pişman olacağı sorulduğunda, şunları söyledi:



"Maç başında geri düşmek, oyunlara yavaş başlamak ve seriye yavaş başlamak konusunda. Ama bunun dışında, hepsi bu. Adamlarımla gurur duyuyorum. Savaşma şeklimizle gurur duyuyorum. Bizimle gurur duyuyorum. Pes etmedik, kaderimize razı olmadık. Serinin bizim için erken bitme ihtimali vardı ama dayandık, harika bir Miami takımı ile oynadık. Harika koçlar ve harika oyunculara karşı. Ve bu adamlara hakkını veriyorum. Ama takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum ve dediğim gibi, oyunlara ve seriye yavaş başlamamız konusunda pişmanlığım var."



"MIAMI, DOĞU'NUN EN İYİ TAKIMI!"



Koç Stevens ise şunları söyledi:



"Öne geçtikten sonra, hepsini takdir ediyorum tabii ki, ancak Adebayo topu sürmeye karar verdi ve etrafındaki şutörler ile bizi gerçek bir sıkıntıya soktu. Fiziksel oyunları, muhtemelen yeterince konuşmadığımız bir şey. Ama onlar güçlü, fiziksel, sert bir takım ve özellikle Bam de o dördüncü çeyreğe hükmetmişti. Skor üretmediği maçlarda bile varlığı çok etkileyiciydi. Ve bu durum, onu savunmamız konusunda bizi gerçek bir sıkıntıya soktu. Onlar süper derecede fiziksel, sert ve duruma göre hareket edebilen adamlar. Bence Doğu'daki en iyi takım onlar ve bu şekilde oynayarak, Doğu'yu temsil etmeyi hak ediyorlar."



"Tüm yıl boyunca oynadıkları basketbolu gerçekten takdir ettim. Rekabet tarzlarını gerçekten takdir ettim. Önemi olmayan şeylere kulak asmamalarını gerçekten takdir ettim. Onlar buradayken ve öncesinde de, söyledikleri şeylerle insanlara ilham verme şekillerini gerçekten takdir ettim. Celtics çalışanları ve onlardan yararlanan diğer herkes de dahil olmak üzere, burada olmayan tüm farklı NBA çalışanlarını güçlendirme biçimlerini takdir ettim ve ellerinden geleni ortaya koydukları için onlara minnettarım. Ayrıca oynama biçimlerini, neşe duyarak bir arada kalmalarını da ayrıca takdir ettim. Bizim ise sadece küçük bir tartışmamız olmuştu. Bu, bir grupla bir takvim yılı için oldukça iyi bir şey. Düşününce, oldukça inanılmaz."



"KOLAY OLMADIĞINI GÖRDÜM"



Tatum ise, bu deneyimle ne öğrendiği sorulduğunda, şöyle konuştu:



"Bunun kolay olmadığını ve zor olduğunu öğrendim. Bu beklentileri istiyorsanız, bunları yapabilen bir adam olmak istiyorsanız, bazı zor şeylerden, bazı iniş çıkışlardan, öğrenebileceğim bazı şeylerden geçmeniz gerektiğini gördüm. Sanırım gelecekte bu sezondan ve bu seriden birçok ders çıkarabilirim. Bu sayede gelişeceğim."



"KONTRAT UZATMA KONUSUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Boston'ın önündeki en büyük hamle, Tatum'a maksimum sözleşme uzatması teklif edip etmeyeceği şeklinde ve takımın da bunu yapması bekleniyor. Ancak Tatum, sezonu sona erdikten hemen sonra düşündüğü şeyin bu olmadığını şöyle açıkladı:



"Bu cevaplaması zor bir soru. Henüz bunu düşünmedim. Sadece bu sezona odaklanmıştım. Ön ofis ve menajerim bunun hakkında konuşmalılar. Ama şu anda bunu düşünmüyorum. Az önce bir seri kaybettik. Şu anda oyunma odasındaki adamları ve oynadığımız maçları düşünüyorum. Düşündüğüm şey bu.



Bu tarz şeyler ileride gerçekleşir, ki gerçekleşirse, gerçekten beni ilgilendirmiyor. Düşünmüyorum bile. Düşündüğüm şey, geçirdiğimiz harika sezon, harika oyuncular ve herkesin harika bir iş çıkarması. Harika bir yıldı ve bundan keyif aldım. Herkesi takdir ediyorum. Eğlenceliydi. Gerçekten şu anda başka şeyleri düşünmüyorum."



