Boston Celtics'in, bu hafta serbest oyuncular TJ Warren ve Lamar Stevens ile antrenman yapacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Celtics, bu hafta Boston'da veteran forvetler Warren ve Stevens ile antrenman yapacak.



Hem Warren hem de Stevens'ın, 15 kişilik kadrosunda 11 tanesi garantili olmak üzere toplam 13 tane anlaşmalı oyuncusu bulunan Celtics'te yararlı roller üstlenebilecekleri düşünülüyor.



29 yaşındaki Warren, geçtiğimiz sezonu Brooklyn Nets ve Phoenix Suns ile geçirmiş ve toplam 42 maçta 7,5 sayı, 2,9 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakalamıştı. Son birkaç sezonda sakatlıklarla mücadele eden Warren, 2020-21 sezonunun başlangıcından bu yana yalnızca 46 maçta forma giyebilmişti.



Savunma odaklı bir oyuncu olduğu bilinen Stevens ise, önceki sezon Cleveland Cavaliers'la çıktığı 62 maçta ortalama 18,1 dakika sahada kalmış ve 5,3 sayı ile 3,3 ribaund istatistikleri tutturmuştu.



