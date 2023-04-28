Boston Celtics, State Farm Arena'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turunun 6. maçında Atlanta Hawks'ı 128-120 mağlup ederek seriyi 4-2 geçmeyi başardı ve adını Doğu yarı finallerine yazdırdı.



Doğu yarı finallerinde Philadelphia 76ers'ın rakibi olacak olan Celtics'te, Jaylen Brown 32 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle karşılaşmanın en skoreri olurken, Jayson Tatum 30 sayı, 14 ribaund, 7 asist ve 2 blokla galibiyete katkı sağladı. Marcus Smart 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle mücadele ederken, Al Horford 10 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 3 blokla, Malcolm Brogdon ise benchten gelip 17 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynayarak maçı tamamladı.



Hawks'ta Trae Young 30 sayı, 3 ribaund, 10 asist ve 2 blokla oynasa da, bu çabası galibiyet için yeterli olmadı. De'Andre Hunter 20 sayı ve 6 ribaundla oynarken, John Collins 16 sayı, 4 ribaund ve 2 blok kaydetti. Dejounte Murray ise 14 sayı, 7 ribaund ve 11 asistle maçı tamamladı.





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