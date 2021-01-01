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Celtics'in koç adayları arasında Billups da bulunuyor!

Boston Celtics'in, LA Clippers asistanı Chauncey Billups ve diğer birçok isimle başantrenörlük işi için mülakat yapmak adına izin istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, LA Clippers asistanı Chauncey Billups ve diğer birçok isimle başantrenörlük işi için mülakat yapmak adına izin istediği bildirildi.

Dahili adaylarla görüşmeleri tamamladıktan sonra, eski koç ve yeni atanan basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens'ın, diğer organizasyonlardan birçok antrenör yardımcısı ile görüşme yapmak için izin istediği kaydedildi.

Celtics'in görüşmeyi planladığı adaylar arasında, ekibin 1997'de üçüncü sıradan Draft ettiği Chauncey Billups'ın da bulunduğu açıklandı.

Bildirilen diğer adaylar arasında Milwaukee Bucks asistan koçları Darvin Ham ve Charles Lee, Dallas Mavericks asistan koçu Jamahl Mosley ve Brooklyn Nets asistanı Ime Udoka'nın yer aldığı belirtildi. Mosely dışında, her koçun takımı 2021 playofflarında hala aktif durumda.

Eski Nets ve Bucks koçu Jason Kidd ve eski Atlanta Hawks koçu Lloyd Pierce da daha önce Celtics ile adı geçenler arasındaydı.


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