Boston Celtics'in son takas tarihi öncesinde "kesinlikle bir hamle yapmasının beklendiği" iddia edildi.



Celtics, bu sezon birçok oyuncusunun sözleşmesini garanti altına almayı tercih etmiş olsa da, bu hamlenin son takas tarihinde daha fazla esneklik sağlamak için olabileceği düşünülüyor.



Boston ekibi, Dalano Banton, Luke Kornet, Svi Mykhailiuk ve Lamar Stevens'ı tutmaya ve sezonun geri kalanı için sözleşmelerini garanti altına almaya karar vermişti.



Fakat MassLive.com'dan Brian Robb, Celtics'in bu yönde ilerleme sebebinin, son takas günü öncesi hamle yapma imkanı kazanma amacıyla olduğuna inanıldığını bildirdi:



"Birden fazla lig kaynağı MassLive'a, Celtics'in son takas tarihinden önce bir tür hamle yapmasının kesinlikle beklendiğini belirtti. Kontratları garantileyerek takımın kadrosunu tamamen sağlam tutmak, kadroyu güçlendirmek adına bir anlaşma yapılması için daha fazla potansiyel fırsatı mümkün kılıyor."



Celtics'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Brad Stevens geçtiğimiz günlerde takımın kadroda tuttuğu oyuncuları sevdiğini söylemiş, ancak uzun vadeli gelecekleri hakkında konuşmamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU