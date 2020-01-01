Celtics efsanesi Tommy Heinsohn, hayatını kaybetti...

Boston Celtics, efsane oyuncusu Tommy Heinsohn'ın 86 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.



Celtics, hem takımda oynamış, hem koçluk yapmış ve uzun süredir de ekibin yayıncılığını üstlenen Heinsohn'ın vefatı ile ilgili şöyle bir duyuru yaptı:



"Tommy Heinsohn olmadan Boston Celtics'i hayal etmek zor. Celtics taraftarları arasında, Tommy'nin varlığını hissetmeyen hiçbir nesil yok. Celtics'in 17 dünya şampiyonasının her birinde aktif bir katılımcı olarak, olağanüstü bir bireysel miras bırakan tek kişi kendisidir."



Celtics ile ilişkisine, 1956'da takım tarafından Draft edildiğinde başlayan Heinsohn, 1969 ile 1978 yılları arasında bir oyuncu olarak sekiz kez, başantrenör olarak ise iki kez NBA şampiyonluğu kazanmıştı. 1981'de takımın TV yayınlarında düzenli yorumculuk yapmaya başlayan efsane isim, bu rolünü geçen sezona kadar sürdürmüştü.



Takım sahipleri Wyc Grousbeck ve Steve Pagliuca, efsane oyuncu için şu ifadeleri kullandılar:



"Bu yıkıcı bir kayıp. Tommy, nihai bir Celtic'ti. Yönetim grubumuz son 18 yıldır büyük ölçüde Tommy'nin tavsiyelerine ve içgörülerine güvenmiştir ve Red Auerbach, Bill Russell ve Celtics'in nasıl bir hanedan olduğu hakkındaki yüzlerce hikayesini keyif alarak dinlemiştir. Kendisi, sonsuza dek hatırlanacaktır."



Heinsohn, Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e hem oyuncu hem de antrenör olarak kabul edilen dördüncü kişiydi. Heinsohn, 1960'larda Ulusal Basketbol Oyuncular Sendikası'nin oluşumunda da etkili olmuştu.



