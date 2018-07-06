Celtics draft hakkı, Spurs ise oyuncu istiyor!

Boston Celtics'in, Kawhi Leonard'la ilgili takas konuşmalarında odağı oyunculardan çok draft hakları üzerine yönelttiği söylendi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin iddiasına göre, "Boston ilk 5 oyuncusunu bunun sınırlarının dışında tutuyor. Daha çok draft hakkı ağırlıklı bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama Spurs de karşılığında (Kawhi'ın) iyi oyuncular istiyor. Yeniden yapılanma istemiyorlar. Playofflarda kalmalarına yardımcı olabilecek draft hakları ve adamlar istiyorlar."



"Boston'ın ilk 5 oyuncusundan" kastedilen oyuncular ise Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Al Horford.



Kawhi'ın Boston'dan ziyade Los Angeles'taki iki takımdan birine (Lakers, Clippers) takasını istediği biliniyordu.



