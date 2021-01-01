Celtics, Beal olmazsa şansını LaVine'den yana kullanacak!

Boston Celtics'in, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı alamaması durumunda, 2022 yazında Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'i hedefleyebileceği bildirildi.



Chicago'nun etrafını DeMar DeRozan, Alex Caruso ve Lonzo Ball gibi daha yetenekli oyuncularla çevrelemeye çalıştığı için bu yıl uzatma kontratı veremediği yıldızı LaVine'i hedef alan Celtics, önümüzdeki yaz büyük bir sıçrama yapmayı umuyor.



Boston Globe'dan Gary Washburn, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Celtics'in serbest oyuncu dönemindeki muhtemel hedeflerinden biri, sözleşmesinin son yılına giren Chicago'lu Zach LaVine olabilir. Bradley Beal'in Washington'da kalmaya karar vermesi durumunda LaVine, Celtics'in 1 numaralı hedefi olabilir."



ESPN'den Brian Windhorst, LaVine'in 30 milyon dolara yakın bir piyasa değerine sahip olacağını iddia ediyor ve Bulls'un üzerine büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncusunu elinden kaçırmaması bekleniyor.



Chicago ekibi LaVine'e piyasadaki en yüksek meblağı ödeme şansına sahip olacağı için, Celtics'in önümüzdeki yaz bu konuda ne yapacağı bilinmiyor.



