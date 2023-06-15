Boston Celtics'in, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı takaslama niyetinde olmadığı ve Jaylen Brown'ın kontratını uzatmayı planladığı iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Jayson Tatum ile arasının iyi olması nedeniyle uzun süredir Celtics ile adı geçen Beal'ın, şu anda Wizards için gerçekçi bir takas adayı olduğuna inanılmadığını söyledi.



Windhorst, Celtics'in bu yaz Brown ile bir 'supermax' kontrat imzalamaya öncelik verdiğine inanıldığını aktardı:



"Kaynaklardan edindiğim izlenime göre Celtics bu sefer ille de bu işin içinde olmayacak. Niyetleri bu yıl Jaylen Brown'ın kontratını uzatmak.



Jaylen Brown işini halletseler bile, Bradley Beal'ı alma fikri, üç yüksek meblağlı sözleşmenin bir arada olması nedeniyle olağanüstü derecede zor olurdu. Şu anda Celtics'in Jaylen Brown takasıyla alakalı herhangi bir görüşmeyle çok ilgilendiğini düşünmüyorum."



Brown bu sezon 67 maçta 26.6 sayı, 6.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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