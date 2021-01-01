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Celtics, Aminu ve Pelle'e 10 günlük kontratlar verdi

Boston Celtics'in yokluk muafiyetinden faydalanarak, Al-Farouq Aminu ve Norvel Pelle ile 10'ar günlük sözleşmeler imzalamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in yokluk muafiyetinden faydalanarak, Al-Farouq Aminu ve Norvel Pelle ile 10'ar günlük sözleşmeler imzalamayı planladığı bildirildi.

Boston'ın şu anda sekiz oyuncusu sağlık ve güvenlik protokollerinde bulunuyor.

Aminu, geçtiğimiz hazırlık maçları döneminin sonunda San Antonio Spurs tarafından serbest bırakılmıştı. 11 yıllık tecrübeli oyuncu, önceki sezon Orlando Magic ve Chicago Bulls ile toplam 23 maçta forma giymişti ve maç başına 7.5 sayı ve 6.0 ribaundlık kariyer ortalamalarına sahip.

Pelle ise, iki yıllık NBA kariyerinde Philadelphia 76ers, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Sacramento Kings formaları giymişti ve bu sezon, G League'in Cleveland Charge takımıyla 8.9 sayı, 8.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.


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