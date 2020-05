Celtics, 1994'te Michael Jordan'ı emeklilikten çekmeye çalışmış!

Boston Celtics'in 1994 yılında Michael Jordan'ı emeklilikten döndürerek takıma katmaya çalıştığı ortaya çıktı.



90'lı yılların Celtics'i, Larry Bird'ün emekli olmasından ve bir dönemin sona ermesinden dolayı sıkıntı çekiyordu. Jordan'ın 1993'te emekli olmasıyla, o dönemin genel menajeri ML Carr, efsane oyuncuyu emeklilikten çıkarmayı ve onu Dominique Wilkins'le takı arkadaşı yapmayı umduğu bir fırsat penceresi görmüştü.



Chicago Bulls'un merhum eski genel menajeri Jerry Krause, Carr ile bu konuda görüştüğünü reddetmiş olsa da, Carr bu görüşmenin gerçekleştiğini söylemişti:



"Anladığım kadarıyla Jerry konuşma yaptığımızı reddetmiş, ki bu kesinlikle doğru değil. Görüşmüştük. Michael'ın oyunu terk ettiğinin farkında olarak Jerry'ye ulaşmıştım. Michael'ın sonsuza dek gitmediğini biliyordum."



"JORDAN KEŞKE YEŞİLLERİ GİYSEYDİ..."



"Jerry'ye sadece Jordan'la konuşmak için bir ilk tur draft hakkı teklif etmiştim ve bana 'Mike geri gelmeyecek. Emekli oldu.' demişti. Bence gelecekti. Ben öyle düşünüyorum. Ama o benim teklif ettiğim gerçeğini reddetmişti. Sanırım takım sahiplerine karşı küçük düşmemek içindi. Jordan zaten Chicago formasıyla başarılı olmuştu, eğer Boston'a gelme şansı olsaydı, yeşilleri giyseydi, pazarlama açısından ne harika bir şey olurdu. Bir servet kazanırdı. Ama olmadı. Harika olurdu."



O dönemde Carr, 34 yaşındaki Wilkins ile ilk iyi anlaşmasını yapmıştı, ancak Wilkins, Jordan'ın istenmesi konusunda haberi olmadığını söyledi:



"Sanmıyorum. Hoş olurdu. Onunla oynamayı çok isterdim, dalga mı geçiyorsun? Ama bu doğru olsaydı, bundan önce duymuş olurdunuz."



"NOTLARIMDA BÖYLE BİR ŞEY YOK"



Krause ise bu görüşmenin yapıldığını şöyle reddetmişti:



"Hafızamı kaybetmiş olmalıyım, çünkü ML ile bu konu hakkında konuştuğumu hatırlamıyorum. Bence bunu hatırlardım, ama hatırlamıyorum. Çevirinin yanlış yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. ML ile yaptığım görüşmeden notlarıma baktım ve böyle bir şey notlarımda yok."



"HER ŞEYİ YAPARIM MICHAEL, LÜTFEN GEL"



Carr, Associated Press'e 1994 yılında konuyla ilgili şunları söylemişti:



"Fikri bir kez telefonda öylesine söylemiştim. Krause muhtemelen deli olduğumu düşünüyordu. Teklif ortada. Çok zorladığımı düşünebilirsiniz, ancak Jordan'ın ne düşündüğünü bilmiyorsunuz. Ben şansımı deneyeceğim. Her şeyi yaparım. Lütfen, Michael, Boston'a gel."



Jordan'ın, Wilkins'in yanında oynaması planı pek başarılı olmayabilirdi. Wilkins, Celtics (1994-95) ile sadece bir sezon oynamış ve yalnızca 17.8 sayı ortalama yakalamıştı. Bir önceki sezon olan 1993-94'te yakaladığı 26 sayı ortalamadan büyük bir düşüştü.