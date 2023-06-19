Celtic yeni teknik direktörünü açıkladı

Celtic Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den ayrılan Brendan Rodgers'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Celtic yeni teknik direktörünü açıkladı
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19 Haziran 2023 16:40
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin eski teknik direktörü Brendan Rodgers, İskoç takımı Celtic'in başına geçti.

İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Celtic Futbol Kulübü, Brendan Rodgers'ın 3 yıllık sözleşme ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPMIŞTI

50 yaşındaki teknik adam, 2016 ve 2019 yılları arasında da Celtic'te teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Leicester City ve Celtic dışında daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

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