  •  
    Jurgen Klopp, Beşiktaşlı yıldızdan artık vazgeçti!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Talisca Çin'i "ESİR" aldı! Önce hat-trick, bu kez...
  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı

Celtic taraftarı, Jason Denayer'i istiyor!

Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Jason Denayer'i Celtic taraftarları da kendi takımlarında görmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Celtic taraftarı, Jason Denayer'i istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 21:59
İskoçya Ligi'nin köklü takımlarından Celtic'in taraftarları, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Jason Denayer'i takımlarında istiyor.

Bonservisi Manchester City'de bulunan 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu için açılan ''Denayer'i Celtic'te görmek ister misiniz?'' anketine katılan Celtic taraftarlarının %77'si 'evet' dedi.

Jason Denayer, 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Celtic'te forma giymişti. Genç stoperin, Manchester City ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için