Celtic taraftarı, Jason Denayer'i istiyor!

İskoçya Ligi'nin köklü takımlarından'in taraftarları, geçen sezonu'da kiralık geçireni takımlarında istiyor.Bonservisi Manchester City'de bulunan 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu için açılan ''Denayer'i Celtic'te görmek ister misiniz?'' anketine katılan Celtic taraftarlarınınsi 'evet' dedi.Jason Denayer, 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Celtic'te forma giymişti. Genç stoperin, Manchester City ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.