Southampton forması giyen ve Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Lyanco için yeni bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Celtic'in savunma hattına yeni bir transfer yapmak istediği belirtildi. İskoç temsilcisinin bu doğrultuda Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna katabileceği iddia edildi.
TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU!
26 yaşındaki Lyanco, transfer döneminde Beşiktaş için İstanbul'a gelmiş ancak daha sonra sakatlık raporları nedeniyle siyah-beyazlılara transferi iptal olmuştu.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı oyuncunun Southampton ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz basınında yer alan haberde, Celtic'in savunma hattına yeni bir transfer yapmak istediği belirtildi. İskoç temsilcisinin bu doğrultuda Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna katabileceği iddia edildi.
TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU!
26 yaşındaki Lyanco, transfer döneminde Beşiktaş için İstanbul'a gelmiş ancak daha sonra sakatlık raporları nedeniyle siyah-beyazlılara transferi iptal olmuştu.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı oyuncunun Southampton ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.