Celtic, Liverpool'dan transfer yaptı

İskoç ekibi Celtic, Liverpool'dan Nat Phillips'i ocak ayına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Celticfc.net
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Celtic, Liverpool'dan transfer yaptı
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31 Ağustos 2023 18:40
Transfer çalışmalarını sürdüren İskoç ekibi Celtic, savunma hattına çarpıcı bir takviye yaptı.

Celtic, Liverpool'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Nat Phillips'i ocak ayına kadar kiraladığın açıkladı.

Nat Phillips, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetmişti.

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