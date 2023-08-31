Celtic, Liverpool'dan transfer yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren İskoç ekibi Celtic, savunma hattına çarpıcı bir takviye yaptı.
Celtic, Liverpool'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Nat Phillips'i ocak ayına kadar kiraladığın açıkladı.
Nat Phillips, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetmişti.
Celtic, Liverpool'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Nat Phillips'i ocak ayına kadar kiraladığın açıkladı.
Nat Phillips, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetmişti.