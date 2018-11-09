UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin kritik maçlarından birince Celtic, evinde RB Leipzig'i konuk etti. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi Celtic 2-1'lik skorla kazanarak gruptan çıkma şansını son 2 maça taşıdı.
Celtic'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Tierney ve 79. dakikada Edouard'dan gelirken, RB Leipzig'in tek sayısını 79. dakikada Augustin kaydetti.
Bu sonucun ardından Celtic gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. RB Leipzig de aynı puanla grubun 2. sırasında yer aldı. Grupta Salzburg 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Rosenborg ise 0 puanla son sırada kaldı.
Grubun 5. haftasında RB Leipzig deplasmanda Salzburg ile karşılaşacakken, Celtic ise Robenborg deplasmanına konuk olacak.
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Celtic'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Tierney ve 79. dakikada Edouard'dan gelirken, RB Leipzig'in tek sayısını 79. dakikada Augustin kaydetti.
Bu sonucun ardından Celtic gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. RB Leipzig de aynı puanla grubun 2. sırasında yer aldı. Grupta Salzburg 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Rosenborg ise 0 puanla son sırada kaldı.
Grubun 5. haftasında RB Leipzig deplasmanda Salzburg ile karşılaşacakken, Celtic ise Robenborg deplasmanına konuk olacak.
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