UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin kritik maçlarından birince Celtic, evinde RB Leipzig'i konuk etti. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi Celtic 2-1'lik skorla kazanarak gruptan çıkma şansını son 2 maça taşıdı.Celtic'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Tierney ve 79. dakikada Edouard'dan gelirken, RB Leipzig'in tek sayısını 79. dakikada Augustin kaydetti.Bu sonucun ardından Celtic gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. RB Leipzig de aynı puanla grubun 2. sırasında yer aldı. Grupta Salzburg 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Rosenborg ise 0 puanla son sırada kaldı.Grubun 5. haftasında RB Leipzig deplasmanda Salzburg ile karşılaşacakken, Celtic ise Robenborg deplasmanına konuk olacak.