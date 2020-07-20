Celta Vigo kazanamadı, yine de ligde kaldı

La Liga'nın 38. haftasında Espanyol ile Celta Vigo, RCDE Stadium'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



Celta Vigo kazanamasa da ligde kalmayı başardı. Leganes ve Mallorca'nın maçlarını berabere bitirmesi sonrası Celta Vigo 17. sırada kaldı.



Celta Vigo'da Okay Yokuşlu 78'de oyuna girdi.



Celta Vigo 37 puanla sezonu tamamlayarak gelecek sezon da La Liga'da mücadele edecek. Espanyol ise 25 puanda kalarak ligi son sırada tamamladı.







