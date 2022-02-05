Celta Vigo, evinde iki golle kazandı!

İspanya La Liga'da Celta Vigo, kendi sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Abone Ol
Celta Vigo, evinde iki golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2022 22:24
İspanya La Liga'da Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla Celta Vigo oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 81. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Rayo Vallecano'da forma giyen Radamel Falcao, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Celta Vigo, 30 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Cadiz deplasmanına konuk olacak. Vallecano ise Osasuna'yı kendi sahasında ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.