Celta Vigo 3 puanı tek golle aldı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Celta Vigo evinde ağırladığı Granada'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Celta Vigo 3 puanı tek golle aldı
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16 Aralık 2023 17:56
İspanya LaLiga 17. hafta karşılaşmasında Celta Vigo sahasında konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

Celta Vigo'da kaptan Iago Aspas 80. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Celta Vigo bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Granada ise 8 puanda kaldı.

Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Villareal'e konuk olurken, Granada sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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