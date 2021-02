Celil Yüksel: 'Orta sahada 6-8-10 numaraya takılmamak lazım'

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un genç orta saha oyuncuları Celil Yüksel ve Emirhan Uzun, sezonun ikinci yarısında iyi performans gösterip mücadele ederek, takımlarına daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.



Turuncu-beyazlıların 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel, AA muhabirine, göreve yeni başlayan teknik direktör Emrah Bayraktar ile daha önce de birlikte çalıştıklarını söyledi.



Bayraktar'ın, kendi kariyerinde büyük emeği olduğunu ifade eden Celil, "Beni Adanaspor'a getirdi, onun için mutluyum. Emrah Bayraktar hocamızın gelişinin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Celil, kendisine sürekli hedefler koyduğunu anlatarak, "Genç oyuncu olduğum için hep kendime hedefler koydum. Hedeflerim hep en yüksekte, bunun için kendimi zorluyorum. İnşallah daha çok üstüne koyarak istediğim hedefe erişirim. Futbol hayatım boyunca hep ön libero oynadım. Orta sahadaki oyun bilgimin iyi olduğunu düşünüyorum. Orta sahada 6-8-10 numaralı pozisyonlara çok takılmamak lazım. Hocam nerede şans verirse en iyi performansı sergilemeye çalışıyorum. Orta sahada her mevkide elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.



Ligin ilk yarısının istedikleri gibi geçmediğini belirten Celil, şöyle devam etti:



"İnsanlar iyi görse de bununla yetinen bir insan değilim. Daha fazla şeyler yapabilirdik, halen yapabiliriz. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. Daha iyi bir sırada bitirebilirdik, o güce sahibiz. İkinci yarı daha iyi bir performans sergileyip, iyi maçlar da oynayıp 3 puanlar kazanarak lig sonunda gülmek istiyoruz. Adanaspor olarak tek hedefimiz, üst lige çıkmak. TFF 1. Lig biraz farklı, daha mücadeleci. Her maçın zor olduğu bir lig. Sıralamada en altta bulunan takım da üstteki takım da sizinle başa baş mücadele ediyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Hepimizin kafasında galibiyet var."



Genç orta saha oyuncusu, taraftardan kendilerine destek olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Her maça çıktığımızda elimizden geleni yapıyoruz. Emin olsunlar, oyuncu grubumuz, hocalarımız ve yönetimimiz, armaya gönül vermiş insanlar. İçleri rahat olsun, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Adanaspor iyi yerlere gelir ve hep beraber mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.



- Emirhan Uzun: "Terimin son damlasına kadar savaşacağım"



Akdeniz ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Uzun, Adanaspor forması giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Emirhan, takıma alışmaya başladığını anlatarak, "Burası büyük bir camia. Bu şansı bana veren başkanımıza ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu formanın ağırlığını inşallah taşıyacağım. Ben daha çok 6 ve 8 numara pozisyonlarında kendimi rahat ve öz güvenli hissediyorum. Sahanın içinde heyecan yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Hedeflerini anlatan Emirhan, şunları kaydetti:

"Altyapılarda bu kadar rekabet yoktu. Burada daha fazla rekabet var. Yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladım, inşallah süre de almaya başlayacağım. Şu anki hedefim yavaş yavaş süre almak. Daha sonra her futbolcunun istediği gibi Avrupa'da oynamak. Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim. Sonuçta buradan ağabeylerimi kardeşlerimi görüyorum. İnşallah ben de Avrupa'da bir kulübe transfer olurum. Burası mücadele isteyen bir lig. Taraftara sözüm olsun, bu formayla terimin son damlasına kadar savaşacağım. Takım ola