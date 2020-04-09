Celal Şengör: 'Neymar'a 222 milyon euro vermek dangalaklık'

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programınavekonuk oldu. Koronavirüs salgınının konuşulduğu programda Celal Şengör, futbol sektörüyle ilgili bir yorumda bulundu.Şengör, "Geçenlerde bir futbolcuya 222 milyon euro ödendiğini öğrendim. Yahu 222 milyon euro bir futbolcuya ödenir mi ya? Marifeti sadece topa vurmak olan bir adam için 222 milyon euro... Sen o parayı bilime harcasan neler yapılır." dedi. Bu yorum sonrası söze giren moderatör Fatih Altaylı, "Eğlence sektörü" dedi. Şengör ise Altaylı'nın sözüne, "Dangalaklık sektörü bana sorarsan" yanıtını verdi.İlber Ortaylı da Şengör'ün "Dangalaklık sektörü" açıklamasının ardından "Hayır o öyle değil. Bu da bir başarı. Bu da bir şey" dedi.Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.Bilindiği üzere Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuştu.