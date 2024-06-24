Haber Tarihi: 24 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 15:47

Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan üçüncü maçlarla devam edecek. F Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlı temsilcimiz Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı grubu ilk iki sırada tamamlaması durumunda son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turuna yükselen takımlar maçlarını 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynayacak. Peki Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Millilerin oynayacağı üçüncü maçın detayları…

Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
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Çekya - Türkiye karşılaşmasına Almanya'nın Hamburg şehri ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılarda Portekiz karşılaşmasının ardından gözler Çekya mücadelesine çevrildi. F Grubu'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-yıldızlılar, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe gibi önemli oyuncuların forma giydiği Portekiz ile karşılaştı. Futbolseverler ise EURO 2024'ün grup aşamasında Milliler adına son oynanacak Çekya karşılaşmasının tarihini merak ediyor. F Grubu'nda Türkiye, Çekya ile karşılaşırken grubun diğer mücadelesinde Portekiz ve Gürcistan ile oynayacak. Peki Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, F Grubu'nda son karşılaşmasına Çekya karşısında çıkacak. Çekya - Türkiye karşılaşması Hamburg'ta oynanırken mücadeleye 49 bin kapasiteli Volkspark Stadı ev sahipliği yapacak.

Çekya - Türkiye karşılaşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. A Milli Takım'ın mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK İKİ TAKIM SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turuna katılacak.

14 Haziran'da başlayan EURO 2024'ün final karşılaşması 14 Temmuz'da oynanacak. Son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz ve yarı final mücadeleleri 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

GÜRCİSTAN VE ÇEKYA KARŞI KARŞIYA GELDİ

A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya karşı karşıya geldi. EURO 2024'te günün açılış mücadelesinde iki takım 1-1 berabere kaldı.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

1-Portekiz 6 puan
2-Türkiye 3 puan
3-Çekya - 1 puan
4-Gürcistan 1 puan
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