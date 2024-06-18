Çekya'nın rakibi Gürcistan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda cumartesi günü Gürcistan ile Çekya karşılaşacak.



Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.



Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



İlk maçlarını kaybettiler



Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.



A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.



İki takım ilk kez karşılaşacak



Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.



Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.



Birer oyuncu ceza sınırında



Gürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.



Muhtemel 11'ler



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze



Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera, Chytil, Schick



