Çekya kafilesi Gaziantep'e geldi

Özel maçta A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Çekya, Gaziantep'e geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çekya kafilesi Gaziantep'e geldi
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17 Kasım 2022 23:35
A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak Çekya, karşılaşmanın yapılacağı Gaziantep'e geldi.

Milli maç heyecanını 21 yıl sonra yaşayacak kente ulaşan kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan güvenlik önlemi altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Her iki ekip, cuma günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye ile Çekya, 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

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