Çekya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 D Grubu 3. maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Çekya ile İngiltere'nin karşılaşacağı maçta İngiltere galibiyetine 1,35 oran verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. Çekya galibiyetine 5,60 oran verilirken beraberliğin oranı ise 3,25 olrak belirlendi. Maçta 2,5 ALT 1,52 oranıyla yer alırken 2,5 ÜST oranı ise 1,84 oldu. ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Maçta İngiltere'den Harry Kane'in gol atmasına 1,87 oran verilirken Raheem Sterling'in gol atmasına 2,95, Dominic Calvert-Lewin'in gol atmasına ise 2,01 oran verildi. Çekya'dan Patrick Schick'in gol atmasına 3,55 oran veilirken Tomas Pekhart'ın gol atmasına ise 3,80 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Çekya - İngiltere karşılaşmasında Kırmızı kart olur bahisine 3,80 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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