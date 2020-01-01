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Çekya'dan sürpriz; Hollanda'yı elediler

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya büyük bir sürpriz yaparak Hollanda'yı eledi ve çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

Çekya'dan sürpriz; Hollanda'yı elediler
EURO 2020 Son 16 Turu maçında Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan maçta 2-0'lık skorla tur atlayan Çekya oldu.

Hollanda'da Matthijs De Ligt, 55. dakikada kırmızı kart gördü. Hollanda'nın 10 kişi kalmasının ardından Çekya rakip kalede büyük tehlikeler yarattı.

Çekya 68. dakikada Tomas Holes ve 80. dakikada Patrik Schick'in golleriyle kazanan taraf oldu. Holes ikinci golde asist yaparak maça damga vurdu.

Çekya'da Hollanda maçını boş geçmeyen Patrik Schick, EURO 2020'de dördüncü golünü attı. Schick ayrıca 30. milli maçında 15. golüne ulaştı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ DANİMARKA

Hollanda'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Çekya, bu turda Danimarka ile karşılaşacak.

HOLLANDA TARİHİNDE BİR İLK!

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda toplam 89 maça çıkan Hollanda, tarihinde ilk kez bir maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. 

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