Çekler için yolun sonu: Türkiye!

A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Çekya ise turnuvaya veda etti.



2-1'lik sonucun ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te Türkiye'ye karşı üç Avrupa Şampiyonası grup maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



Söz konusu üç turnuvada da Türkiye ile grup aşamasının son maçlarında karşı karşıya gelen Çekya, sırasıyla 3-2, 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler aldı.



