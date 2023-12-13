Çekler için yolun sonu: Türkiye!

Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te grup aşamasında Türkiye'ye karşı oynadığı üç maçı da kaybetti.

Çekler için yolun sonu: Türkiye!
A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Çekya ise turnuvaya veda etti.

2-1'lik sonucun ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te Türkiye'ye karşı üç Avrupa Şampiyonası grup maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu üç turnuvada da Türkiye ile grup aşamasının son maçlarında karşı karşıya gelen Çekya, sırasıyla 3-2, 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler aldı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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