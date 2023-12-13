Çekler için yolun sonu: Türkiye!
Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te grup aşamasında Türkiye'ye karşı oynadığı üç maçı da kaybetti.
A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Çekya ise turnuvaya veda etti.
2-1'lik sonucun ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te Türkiye'ye karşı üç Avrupa Şampiyonası grup maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Söz konusu üç turnuvada da Türkiye ile grup aşamasının son maçlarında karşı karşıya gelen Çekya, sırasıyla 3-2, 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler aldı.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Çekya ise turnuvaya veda etti.
2-1'lik sonucun ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Çekya; 2008, 2016 ve 2024'te Türkiye'ye karşı üç Avrupa Şampiyonası grup maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Söz konusu üç turnuvada da Türkiye ile grup aşamasının son maçlarında karşı karşıya gelen Çekya, sırasıyla 3-2, 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler aldı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1