Çekişmeli maçta Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı maçında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Ziraat Bankkart, rakibini 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çekişmeli maçta Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi mağlup etti
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24 Nisan 2023 01:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac, Peric)

Setler: 23-25, 30-32, 25-18, 25-23, 15-11

Süre: 159 dakika (29, 41, 31, 37, 21)

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