Çekişmeli maçta kazanan Türk Hava Yolları!

Türk Hava Yolları, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Çekişmeli maçta kazanan Türk Hava Yolları!
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04 Aralık 2021 20:23
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Cor, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sude Demirel, Nilay Karaağaç)

Setler: 25-16, 16-25, 19-25, 25-18, 15-6

Süre: 121 dakika (24, 25, 29, 27, 16)


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