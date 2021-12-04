Çekişmeli maçta kazanan Türk Hava Yolları!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Cor, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sude Demirel, Nilay Karaağaç)
Setler: 25-16, 16-25, 19-25, 25-18, 15-6
Süre: 121 dakika (24, 25, 29, 27, 16)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Cor, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sude Demirel, Nilay Karaağaç)
Setler: 25-16, 16-25, 19-25, 25-18, 15-6
Süre: 121 dakika (24, 25, 29, 27, 16)