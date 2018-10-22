Çekişmeli maçın galibi Darüşşafaka!

Darüşşafaka Tekfen, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın son maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 77-72 yendi.
Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ilk kez mağlup oldu.
Mücadeleye tempolu başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 10-7 önde geçti. Konuk ekip, çeyrek boyunca savunmada ritim yakalayamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Darüşşafaka Tekfen, sert savunmayla başladı. Kidd ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan yeşil-siyahlılar, Evans'ın savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla Bahçeşehir Koleji önünde 16. dakikayı 25-24 üstün bitirdi. Muhammed Baygül ve Evans ile dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 19. dakikada skoru 33-27 yaptı. Darüşşafaka Tekfen, savunmadaki etkinliğini kaybeden mavi-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 38-33 üstün girdi.
İkinci yarıya Colom'un üç sayılık basketiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, peş peşe boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 25. dakikada öne geçti: 43-44. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, mavi-kırmızılılar Rautins'in dış atıştan sağladığı isabetle 29. dakikayı 56-52 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 28 saniye kala önce Kartal Özmızrak'ın, sonra da Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle final periyoduna 59-58 önde gitti.
Son periyoda Colom'un etkili performansıyla giren Bahçeşehir Koleji, 33. dakikayı 63-60 üstün geçti. Hücumda Evans ile tempoyu artıran Darüşşafaka Tekfen, arka arkaya top kayıpları yapan konuk ekip karşısında 35. dakikayı 68-66 önde bitirdi. Son bölümde topu çevirerek hücumda Kidd ile etkili olan yeşil-siyahlılar, son 1,5 dakikaya 74-70 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika 10 saniye kala White'ın orta mesafeli basketiyle farkı 2'ye indirdi: 74-72. Kartal Özmızrak'la bitime 11 saniye kala üç sayılık isabet bulan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 77-72 kazandı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 12, Peiners 8, Evans 16, Oğuz Savaş 3, Berk Demir, Diebler 12, Kartal Özmızrak 9, Eric 5, Muhammed Baygül 9
Bahçeşehir Koleji: Colom 27, Rautins 9, Can Altıntığ 11, Hakan Yapar, Slaughter 9, White 14, Preldzic, Hadi Özdemir 2, Yiğitcan Turna, Babb
1. Periyot: 14-21
Devre: 38-33
3. Periyot: 59-58
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Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ilk kez mağlup oldu.
Mücadeleye tempolu başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 10-7 önde geçti. Konuk ekip, çeyrek boyunca savunmada ritim yakalayamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Darüşşafaka Tekfen, sert savunmayla başladı. Kidd ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan yeşil-siyahlılar, Evans'ın savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla Bahçeşehir Koleji önünde 16. dakikayı 25-24 üstün bitirdi. Muhammed Baygül ve Evans ile dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 19. dakikada skoru 33-27 yaptı. Darüşşafaka Tekfen, savunmadaki etkinliğini kaybeden mavi-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 38-33 üstün girdi.
İkinci yarıya Colom'un üç sayılık basketiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, peş peşe boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 25. dakikada öne geçti: 43-44. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, mavi-kırmızılılar Rautins'in dış atıştan sağladığı isabetle 29. dakikayı 56-52 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 28 saniye kala önce Kartal Özmızrak'ın, sonra da Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle final periyoduna 59-58 önde gitti.
Son periyoda Colom'un etkili performansıyla giren Bahçeşehir Koleji, 33. dakikayı 63-60 üstün geçti. Hücumda Evans ile tempoyu artıran Darüşşafaka Tekfen, arka arkaya top kayıpları yapan konuk ekip karşısında 35. dakikayı 68-66 önde bitirdi. Son bölümde topu çevirerek hücumda Kidd ile etkili olan yeşil-siyahlılar, son 1,5 dakikaya 74-70 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika 10 saniye kala White'ın orta mesafeli basketiyle farkı 2'ye indirdi: 74-72. Kartal Özmızrak'la bitime 11 saniye kala üç sayılık isabet bulan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 77-72 kazandı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 12, Peiners 8, Evans 16, Oğuz Savaş 3, Berk Demir, Diebler 12, Kartal Özmızrak 9, Eric 5, Muhammed Baygül 9
Bahçeşehir Koleji: Colom 27, Rautins 9, Can Altıntığ 11, Hakan Yapar, Slaughter 9, White 14, Preldzic, Hadi Özdemir 2, Yiğitcan Turna, Babb
1. Periyot: 14-21
Devre: 38-33
3. Periyot: 59-58
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