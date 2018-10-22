Çekişmeli maçın galibi Darüşşafaka!

Darüşşafaka Tekfen, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın son maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 77-72 yendi.Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ilk kez mağlup oldu.Mücadeleye tempolu başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 10-7 önde geçti. Konuk ekip, çeyrek boyunca savunmada ritim yakalayamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Darüşşafaka Tekfen, sert savunmayla başladı. Kidd ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan yeşil-siyahlılar, Evans'ın savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla Bahçeşehir Koleji önünde 16. dakikayı 25-24 üstün bitirdi. Muhammed Baygül ve Evans ile dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 19. dakikada skoru 33-27 yaptı. Darüşşafaka Tekfen, savunmadaki etkinliğini kaybeden mavi-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 38-33 üstün girdi.İkinci yarıya Colom'un üç sayılık basketiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, peş peşe boş atışlardan yararlanamayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 25. dakikada öne geçti: 43-44. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, mavi-kırmızılılar Rautins'in dış atıştan sağladığı isabetle 29. dakikayı 56-52 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 28 saniye kala önce Kartal Özmızrak'ın, sonra da Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle final periyoduna 59-58 önde gitti.Son periyoda Colom'un etkili performansıyla giren Bahçeşehir Koleji, 33. dakikayı 63-60 üstün geçti. Hücumda Evans ile tempoyu artıran Darüşşafaka Tekfen, arka arkaya top kayıpları yapan konuk ekip karşısında 35. dakikayı 68-66 önde bitirdi. Son bölümde topu çevirerek hücumda Kidd ile etkili olan yeşil-siyahlılar, son 1,5 dakikaya 74-70 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika 10 saniye kala White'ın orta mesafeli basketiyle farkı 2'ye indirdi: 74-72. Kartal Özmızrak'la bitime 11 saniye kala üç sayılık isabet bulan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 77-72 kazandı.Darüşşafaka Ayhan ŞahenkEmin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonDoğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 12, Peiners 8, Evans 16, Oğuz Savaş 3, Berk Demir, Diebler 12, Kartal Özmızrak 9, Eric 5, Muhammed Baygül 9Colom 27, Rautins 9, Can Altıntığ 11, Hakan Yapar, Slaughter 9, White 14, Preldzic, Hadi Özdemir 2, Yiğitcan Turna, Babb14-2138-3359-58