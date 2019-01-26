Çekişmeli maçı kazanan TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, normal süresi 81-81 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümü sonunda Pınar Karşıyaka'yı 93-91 yendi.İki takımının karşılık dış isabetleriyle (3-3) başlayan karşılaşmada Mejia ile etkili olan TOFAŞ, 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Ev sahibi ekibinin bu oyununa Marei'nin asist ve sayılarıyla karşılık veren konuk takım, 10-0'lık seri yakalayarak skoru 15-12 lehine çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği İzmir temsilcisi 24-22 üstün bitirdi.İkinci periyoda hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan TOFAŞ, Weems'in üst üste üç kez bulduğu üç sayılık isabetle skoru 31-26'ya getirdi. Başantrenör Özhan Çıvgın'ın aldığı molanın ardından savunmada farklı bir oyun yapısıyla parkeye dönen Pınar Karşıyaka, Evans ve Marei'nin ön plana çıkmasıyla 19. dakikada bir kez daha skoru lehine çevirdi: 36-37. Son dakikada rakibinin top kayıplarını hücumda Mejia ile değerlendiren TOFAŞ, soyunma odasına 41-39 önde gitti.Üçüncü periyotta Kadji ile üst üste sayılar bulan Bursa temsilcisi, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye (46-39) çıkardı. Dış hücumlarda Kadji ve Garret, pota altından ise Muhsin Yaşar ile etkili olan TOFAŞ, 25. dakikaya kadar farkı 7'de tutmayı (52-45) başardı. Bu dakikadan itibaren oyundaki sertliğin dozunu arttıran Pınar Karşıyaka, Birkan Batuk, Walker ve Henry üçlüsünün ön plana çıktığı set hücumlarıyla periyodun bitimine 41 saniye kala skorda öne geçti (57-59) ve final periyoduna da 61-57 üstün girdi.Son periyoda da iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Berk İbrahim Uğurlu'dan bulduğu iki sayılık isabetle 10-0'lık seri yakaladı: 57-63. Henry, Berk İbrahim Uğurlu ve Birkan Batuk ile skor üretmeye devam eden konuk ekip, 35. dakikada farkı çift hanelere (60-70) çıkardı. Seyirci desteğiyle farkı azaltmak için sertliği ve tempoyu arttıran TOFAŞ, Kadji ve Garrett'in bireysel performanslarıyla 38. dakikada farkı 2'ye kadar (72-75) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden son çeyrekte bitime 18 saniye kala Mejia ile 2 serbest atış bulan TOFAŞ, skoru 81-81 eşitledi. Son hücumu kullanan Walker, isabetli bir atış bulamayınca maç 81-81 uzatmalara gitti.Uzatma dakikalarına Akif Egemen Güven'in basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, 83-81 öne geçti. Garrett ve Elegar ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 42. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak skoru 90-83'e getirdi. Akif Egemen Güven'in ön plana çıktığı dakikalarda Berk İbrahim Uğurlu'dan da skor katkısı alan konuk takım, maçtan kopmayıp bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 92-91. Son saniyelerde Birkan Batuk ile hücum şansı bulan Pınar Karşıyaka, bunu değerlendirmeyince TOFAŞ sahadan 93-91 galip ayrıldı.TOFAŞ'ta 20 sayı üreten Mejia galibiyette önemli rol oynadı. Pınar Karşıyaka'da 25 sayıyla oynayan Marei maçın en skorer ismi oldu.TOFAŞEmin Moğulkoç, Erşan Kartal, Özge ŞentürkGarrett 15, Mejia 20, Elegar 7, Weems 17, Kadji 19, Berkan Durmaz 1, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 7, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 5Walker 12, Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 5, Henry 7, Marei 25, Berk İbrahim Uğurlu 12, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, Evans 922-2441-3957-6181-8136.19 Henry, 39.27 Marei, 39.40 İlkan Karaman (Pınar Karşıyaka), 40.10 Kadji (TOFAŞ)