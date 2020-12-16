Çekildiği yer neresi Hababam Sınıfı Tatilde, Show TV Hababam Sınıfı izle canlı

Yeşilçam'ın klasiklerinden Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekildi. Peki Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim, konusu ne? Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde canlı izlemek için 16 Aralık 2920 Çarşamba televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı izle, Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi, Hababam Sınıfı oyuncuları youtube izle detayları haberimizde...

16 Aralık 2020 11:03
Çekildiği yer neresi Hababam Sınıfı Tatilde, Show TV Hababam Sınıfı izle canlı
Ttelevizyon ekranlarında ShowTV'de yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi, Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi izleyicileri merak ediyor. Türk sinema tarihinin en çok izlenen ve Türk halkı tarafından bilinen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı ne zaman saat kaçta hangi kanalda detayları haberimizde bulunuyor. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. İşte Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları…

16 Aralık Çarşamba Hababam Sınıfı Tatilde Show TV'de yayınlanacak ve saat 20:00'de başlayacak. 
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

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HABABAM SINIFI TATİLDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, 1976 yılında çekimlere başlanıp 1977 yılında yayınlanmıştır. Toplam 78 dakika süren filmin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir.

HABABAM SINIFI TATİLDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfında kullanılan okul, aslında İstanbul'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Filmin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülüyor.



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HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz
Sevtap Erdemli – Sevtap
Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda – Külyutmaz
Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca
Hayri Karabey – Rıza Hoca
Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

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