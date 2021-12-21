Çek basını: "Slavia Prag'ın rakibi hocasız"

Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırması Çek basında da geniş yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Çek basını: 'Slavia Prag'ın rakibi hocasız'
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21 Aralık 2021 11:25
Fenerbahçe, ligde alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibinin Slavia Prag olması nedeniyle Çek basını da bu habere kayıtsız kalmadı.

Sport.cz'nin haberinde; "Slavia Prag'ın rakibinde hoca bulunmuyor. 5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye geri dönen Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. 28 kez lig şampiyonu olan takım, Vitor Pereira'nın yönetiminde iyi gitmiyordu. Sarı-lacivertli takım, liginde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayabildi ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçta 17 Şubat'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 24 Şubat'ta Çekya'da.


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