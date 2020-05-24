Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler, konusu ne

Peki Cehennem Melekleri 2 filmi bir kez daha bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrolünde Sylvester Stallone'nin yer aldığı filmde birçok yıldız isim rol alıyor. Peki Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 konusu ne?

24 Mayıs 2020 12:16
Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler, konusu ne
Cehennem Melekleri 2 orijinal adı ile The Expandables 2'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bulgaristan'da 2011'in Eylül ayında başlayan çekimlerde Sofya'da bir patlama sahnesinin çekimi sırasında, 26 yaşında Çinli bir dublör öldü, bir dublör de yaralandı. Haberimizden Cehennem Melekleri oyuncuları, konusu ve tüm merak edilenler.
OYUNCU KADROSU

Cehennem Melekleri 2 filminde, Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) rol alıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ KONUSU

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ FRAGMANI İZLE

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