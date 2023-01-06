Ceferin, seçime tek aday olarak girecek

Aleksander Ceferin, nisan ayındaki UEFA başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ceferin, seçime tek aday olarak girecek
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06 Ocak 2023 16:32
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.

Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

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